45 Utrechtse studenten op bezoek bij KTA Brugge

Brugge Het ‘Huis van de Bruggeling’ komt binnenkort aan huis en dat mag je best letterlijk nemen: “We laten niemand aan hun lot over, óók niet voor hun administra­tie”

Brugge zet verder in op dienstverlening op maat voor élke inwoner. Daarom lanceert het stadsbestuur vanaf 2023 ‘de Bus van de Bruggeling’ en in een latere fase het ‘Draagbaar Loket’ om administratieve zaken voor iedereen makkelijk bereikbaar te maken. “Met het draagbaar loket gaan we tot bij de mensen thuis om bijvoorbeeld vingerafdrukken te nemen”, zegt schepen voor Burgerzaken Jasper Pillen (Open Vld).

15 november