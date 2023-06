418 dak- en thuislozen geteld in Brugse regio: “Ondanks onze inspanningen blijven mensen uit de boot vallen”

Brand in voormalige Brugse privéclub: brandstich­ting niet uitgeslo­ten

In de voormalige privéclub Club Ibiza langs de Gistelsteenweg in Sint-Andries (Brugge) is zondagavond brand uitgebroken. Het is voorlopig onduidelijk hoe het vuur ontstaan is. Al wordt brandstichting niet uitgesloten, want het pand staat al een tijdje leeg.