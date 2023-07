40 deelnemers springen in Brugse reien om aandacht te vragen voor waterkwaliteit tijdens Big Jump

Wat te doen aan de kust en in Brugge dit weekend: van vliegeren op het strand tot een ontmoeting met een zeemeermin

De zomervakantie is begonnen en dat is te merken aan de rijkgevulde activiteitenkalenders. Zowel aan de kust als in het hinterland is er keuze te over voor een spetterend weekend van 8 en 9 juli. Wat dacht je van een demonstratie vliegeren op het strand? Of toch eerder gniffelen bij leuke cartoons? Wij geven alvast onze zomerse tips.