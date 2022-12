36 maanden cel voor ‘atypische’ dief die ook brieven en postpakketten steelt

Brugge/Oostkamp/DammeEen 55-jarige Bruggeling heeft 18 maanden cel gekregen voor een hele reeks diefstallen in Brugge, Damme en Oostkamp. In een ander gelijkaardig dossier werden de voorwaarden van D.R. ingetrokken, waardoor hij erbovenop nog eens 18 maanden effectief kreeg. De verdediging had vergeefs de vrijspraak gevraagd.

Een vrouw ontdekte op 23 mei vorig jaar dat haar fietstas gestolen werd aan de Warandeputten in Oostkamp. Ze wees met een beschuldigende vinger naar D.R. (55) uit Brugge, waarop de politie een huiszoeking uitvoerde in z’n appartement. Tijdens die huiszoeking troffen agenten tal van geopende brieven en postpakketten aan. Volgens het parket had D.R. die gestolen uit brievenbussen. In de nacht van 24 op 25 juli vorig jaar stal de man ook een fiets en kettingzaag uit een tuinhuis in Brugge, terwijl hij op 22 oktober de fietszakken stal van een 93-jarige vrouw aan de Lidl in Damme.

Autismespectrumstoornis

D.R. nam in februari dit jaar ook twee fietssleutels en een fietspomp mee uit de garage van het gebouw waar hij woonde. Tot slot werd bij een nieuwe huiszoeking nog een gestolen fietstas aangetroffen. De verdediging betwistte vergeefs dat D.R. de kettingzaag stal en toesloeg in z’n eigen appartementsgebouw.

Volgens meester Hans Beerlandt kampt zijn cliënt met een autismespectrumstoornis en is hij ontoerekeningsvatbaar. Vreemd genoeg had de advocaat in een vorig dossier net het tegenovergestelde gepleit. Omdat een internering voor diefstallen niet mogelijk is, vroeg hij ditmaal de vrijspraak op basis van artikel 71.

De rechter ging niet in op de vraag van de verdediging. “Het getuigt van enig cynisme dat de beklaagde een psychiatrisch verslag, dat werd aangewend in een vorige procedure om de staat van geestesstoornis te betwisten, nu gebruikt om aan te tonen dat hij wél in die staat verkeerde”, klonk het. D.R. kreeg vrijdagmorgen 18 maanden effectief. Door het plegen van de nieuwe feiten schond hij ook z’n voorwaarden uit een vorig dossier. Ook die straf werd bijgevolg effectief.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.