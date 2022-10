28 vrouwen nemen diploma in ontvangst nadat ze een fietscursus voor volwassenen volgden: “Ik was heel bang om de eerste keer met de fiets te rijden”

Ze zijn van Palestijnse oorsprong en ze leefden in Libanon. Sinds vier jaar woont Joumana in Oostende en dochter Fatimeh verblijft sinds 6 maanden in Brugge. Zij kon haar moeder overtuigen om de lessenreeks te komen volgen. “In Libanon is het niet gebruikelijk dat vrouwen er zich verplaatsen met de fiets en het is er ook gevaarlijk als fietser op de openbare weg. Voor ons was dit dus een grote stap om hier te leren fietsen. Mama was heel onzeker maar ik ben blij dat we haar angst samen overwonnen. Ik moest zelf met het openbaar vervoer naar school gaan waar ik elke voormiddag les volg en nu kan ik dus met de fiets. Dat is veel tijdswinst en ook mijn kinderen van 6, 7 en 13 vinden het leuk dat hun mama eindelijk kan fietsen”, vertelt Fatimeh. “De begeleiders waren zeer vriendelijk en behulpzaam en daarom ben ik hen heel dankbaar want voor mijn zelfvertrouwen betekent dit veel”, vult Joumana aan.

Volledig scherm Moeder Jouaman en dochter Fatimeh volgden samen met fietscursus. © Benny Proot

De eerste lessenreeks werd dit voorjaar gelanceerd en dit najaar werden er opnieuw 8 lessen georganiseerd op dinsdag en zaterdag. Het gaat om een project van Avansa, vzw Rebelle en de Diversiteitsdienst met logistieke ondersteuning van de Groendienst en de Mobiliteitsdienst. Serviceclub Zonta sponsort het initiatief met een financiële bijdrage van 2.500 euro. De lessen hadden grotendeels plaats in het Graaf Visartpark en nadien trokken de cursisten samen met hun begeleiders ook de straat op. “In 2023 volgt er een nieuwe cursus en dan zouden we het aantal lessen graag optrekken van 8 naar 10 want we merken dat sommige cursisten er nood aan hebben om nog wat meer te oefenen nadat ze de techniek en verkeersregels aangeleerd kregen. We zien dat de deelnemers vooral vrouwen met een migratieachtergrond zijn die uit landen komen waar fietsen niet ingebakken zit in de cultuur zoals bij ons”, vertelt Babet Brilleman van de Diversiteitsdienst.

Brugge is een fietsstad

Het was burgemeester Dirk De fauw die de diploma’s zaterdagmorgen persoonlijk overhandigde aan iedere cursiste. In zijn toespraak benadrukte hij dat het Brugse stadsbestuur fietsen hoog in het vaandel draagt. Daarbij verwees hij naar de 90-tal straten in de binnenstad die onlangs een fietszone werden en waar de maximumsnelheid voor alle weggebruikers 30 km/u is. “Mijn dank gaat ook uit naar de 20 vrijwilligers want hun grote inzet maakt het mogelijk om deze cursus te organiseren. Elke editie opnieuw staan jullie geduldig paraat om de cursisten met jullie kennis en ervaring te begeleiden bij hun eerste fietsritten.” De fauw beklemtoonde tenslotte dat leren fietsen een mooie vorm van integratie is en het mensen de kans geeft om aansluiting te vinden bij het dagelijkse sociale leven in Brugge.

Volledig scherm Uitreiking diploma's na fietscursus voor volwassennen. © Benny Proot

