25 dames leren fietsen tijdens cursus in Brugge: “In Kiev reed ik met de wagen, maar hier in het centrum is een fiets heel praktisch”

Als meisje of als jonge vrouw kregen ze in hun thuisland nooit de kans om te leren fietsen. Daarom grepen ze de kans die het Brugse stadsbestuur hen aanbood met beide handen. Fier namen ze zaterdag hun diploma in ontvangst. Onder hen ook Liliane (24) uit Rwanda, Kateryna (44) uit Oekraïne en Becky (39) uit Kameroen. “Dit is een heel belangrijke stap in ons leven”, klinkt het in koor.