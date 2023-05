“25.000 sigaretten opgeraapt... Er móét iets veranderen”: zo wil Brugge de peuken uit het straatbeeld zien verdwijnen

VOETBAL JUPLIER PRO LEAGUE Coach Jonas De Roeck (KVC Westerlo) onthoudt het positieve na 3-5-nederlaag tegen Cercle: “Het geloof is er nog”

Het was intussen alweer een tijdje geleden, maar KVC Westerlo en Cercle Brugge maakten er zondagmiddag nog eens een ouderwetse doelpuntenkermis van in het Kuipje. Helaas voor de Kemphanen vielen er vijf stuks aan Brugse zijde. Ondanks de drie treffers van Nene was er nooit echt sprake van een wedstrijd.