24 vluchtelingen gered voor kust van Zeebrugge: “Opvarenden belden noodcentrale en vroegen om hulp”

Brugge Verwoesten­de brand legt loods van 1.500 m² in de as: “Eén dag eerder tijdens storm en de gevolgen waren nóg zwaarder geweest”

22 oktober Een verwoestende brand heeft donderdagacht een loods van 1.500 m² volledig in de as gelegd. Verschillende brandweerkorpsen waren uren in de weer om de vlammenzee onder controle te krijgen. Van de inboedel blijft niks over. Acht bedrijven gebruikten het gebouw als opslagplaats. “De loods is eigenlijk klaar om te slopen."