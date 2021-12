21 hooligans voor rechter voor rellen na Club Brugge-Antwerp: “Maar liefst 12 agenten raakten gewond”

BRUGGE Filmpje moet hooligans helpen opsporen

De politie heeft camerabeelden verspreid in het onderzoek naar de rellen na de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp drie maanden geleden. In samenspraak met het parket zijn ze op zoek naar minstens drie heethoofden die in het Jan Breydelstadion de bezoekende supporters uitdaagden. "We willen niet dat iemand door de mazen van het net glipt", klinkt het.

12 januari