2,5 maanden na tragische dood in Cambodjaanse cel is urne van David (39) bij moeder in Zeebrugge: “Astma-aanval? Ik blijf er mijn twijfels over hebben”

BruggeHet stoffelijk overschot van David Catry (39) is – ruim twee maanden nadat hij in een Cambodjaanse gevangenis overleed – thuis in Zeebrugge. Een grote opluchting, zegt zijn moeder Huguette Bogaert. Officieel stierf haar zoon aan een astma-aanval, maar daar is ze niet 100 procent zeker van. “Ik wacht op het rapport van de wetsdokter in Cambodja”, zegt Huguette, die het goede aan haar zoon zal blijven herinneren. “David kón niet anders dan drugs te smokkelen. Hij wou vermijden dat er mij iets zou overkomen."

De wereld van Huguette Bogaert stortte eind april in toen ze via de Cambodjaanse gevangenis te horen kreeg dat haar zoon was overleden aan een astma-aanval. David Catry uit Zeebrugge zat daar sinds enkele jaren een levenslange gevangenisstraf uit wegens drugssmokkel. De man verbleef er in erbarmelijke omstandigheden. Op een bepaald moment leefde hij er met 106 gevangenen in een cel voor maximaal 30 personen. David had al zijn hele leven astma en een zware aanval werd hem volgens de lokale autoriteiten fataal.

Volledig scherm David Catry in 2020 in een ziekenhuis in Cambodja. © RV

Ruim twee maanden later is de urne van David eindelijk thuis, bij zijn moeder in Zeebrugge. “Een enorme opluchting", zegt Huguette Bogaert. “Zeggen dat het rouwproces nu pas kan starten, is misschien overdreven - vanaf dag één besefte ik dat ik mijn enige zoon kwijt was. Ik krijg hem nooit terug. Maar nu hij thuis is, zal ik wel ergens rust kunnen vinden.”

Quote Het is de bedoeling om binnenkort nog een begrafenis te organise­ren voor al zijn vrienden en familie hier in Zeebrugge. Want ondanks de vele negatieve berichtge­ving de jongste jaren over mijn zoon was hij een geliefd persoon Huguette Bogaert, moeder van David Catry

Want, zo blijkt, het was geen evidente opgave om het stoffelijk overschot van David naar België te krijgen. “Administratief was het veel werk”, knikt Huguette. “Maar ik moest het doen. David verdient het om hier zijn laatste rustplaats te vinden. Het is de bedoeling om binnenkort nog een begrafenis te organiseren voor al zijn vrienden en familie hier in Zeebrugge. Want ondanks de vele negatieve berichtgeving de jongste jaren over mijn zoon was hij een geliefd persoon. Veel mensen leefden de voorbije jaren met hem mee. Daar ben ik die mensen dankbaar voor.”

Goede zoon

Ondertussen blijft de vrouw twijfelen aan de doodsoorzaak van haar zoon. Officieel was het een astma-aanval, maar Huguette stelt zich daar vragen bij. “Vergeet niet dat hij in de gevangenis zat voor drugssmokkel. In het verleden is hij al met de dood bedreigd geweest”, zegt de vrouw, die stelt dat haar zoon niet de grote drugscrimineel was.

Zelf verklaarde David destijds dat hij de kilogram cocaïne smokkelde uit financiële noodzaak. “Natuurlijk heeft hij een fout gemaakt. Maar als hij hetzelfde had gedaan in België, was hij wellicht al na een paar maanden vrij. Bovendien zat hij er op dat moment al zo diep in, dat hij geen andere uitweg vond. Hij wist welk risico hij liep, maar was bang dat ze mij iets zouden aandoen als hij weigerde - zijn opdrachtgevers hebben daar meermaals mee gedreigd. Zelf zal ik hem altijd blijven herinneren als de goede zoon die hij was. Hij is en blijft mijn kind, gelijk welke fout hij maakte."

Volledig scherm Huguette Bogaert. © Mathias Mariën

Volledig scherm De urne van David Catry. © Mathias Mariën

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.