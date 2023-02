18 maanden cel voor winkeldief die verkoopsters bedreigt met glasscherf

Traumatische ervaring

Een politieman was op dat moment in z’n vrije tijd aan het winkelen met z’n vrouw en kwam tussenbeide. De man, die bij het veiligheidskorps werkt in de rechtbank, stelde zich burgerlijke partij in de zaak en kreeg een symbolische euro toegekend. “Omdat je er dagdagelijks mee in aanraking komt, geraak je wat gewoon aan geweld”, vertelde hij. “Maar als je er dan zelf mee geconfronteerd wordt, wordt je wel weer met je neus op de feiten gedrukt. De beklaagde beseft niet wat voor een traumatische ervaring dit was voor die verkoopsters. Ze stonden achteraf te trillen op hun benen en weenden in de winkel.”