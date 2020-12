179 per uur waar hij 90 mocht: Simon Deli krijgt twee maanden rijverbod voor fikse verkeersovertreding

Brugge “Kom niet allemaal in het weekend naar Winter­gloed”: Brugse politie doet duidelijke oproep na volkstoe­loop richting lichtfesti­val

29 november De politie van Brugge heeft mensen zaterdagavond nadrukkelijk gevraagd niet meer naar Wintergloed - het lichtfestival van Brugge - te komen. Op de invalswegen naar het centrum stonden lange files en ook in de binnenstad was het over de koppen lopen. “Het spektakel is nog tot 10 januari te bewonderen. We vragen de mensen om niet allemaal op hetzelfde moment te komen", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).