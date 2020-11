15 transmigranten ontsnappen aan dood in Zeebrugse koelcel: “Drama zoals Essex vermeden”

Gistel/Brugge Politie doet bromfiet­ser stoppen na overdreven snelheid, maar dat blijkt allesbehal­ve de enige overtre­ding

23 november In de Koolaerdstraat in Gistel is zaterdag rond 19 uur een bromfietser gestopt door een politiepatrouille, omdat de 28-jarige man uit Brugge veel te snel aan het rijden was. Hij was met werkelijk niets in orde en de politie moest zijn bromfiets laten takelen.