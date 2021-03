15 maanden cel voor man die politici belaagt met honderden mails over de coronamaatregelen: “Hij zag het als een virtuele aflevering van De Afspraak”

Koksijde/BruggeEen 58-jarige man uit Koksijde is veroordeeld tot 15 maanden cel voor het belagen van verschillende politici. De man bestookte hen met honderden mails over de coronamaatregelen. West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé kreeg zelfs tal van beledigingen in z’n mailbox.

De vijftiger werd in het verleden al drie keer veroordeeld voor belaging, maar kwam meestal weg met een milde straf. Op 15 maart vorig jaar begon hij volgens het parket opnieuw met zijn aloude praktijken. J.V. bestookte verscheidene politici met mails over actuele thema’s. Hij was onder meer niet akkoord met de coronamaatregelen en vond het bijvoorbeeld niet kunnen dat tweedeverblijvers niet naar de kust mochten komen.

Mediageil

Vooral de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé moest het ontgelden. J.V. stuurde hem minstens één mail per dag en liet zich daarin niet van z’n beste kant zien. Hij verweet de gouverneur onder meer ‘mediageil’ te zijn en nam ook het woord ‘Gestapo’ in de mond. In totaal werden volgens het openbaar ministerie honderden mails verstuurd naar politici en andere instanties.

Ook toenmalig premier Sophie Wilmès (MR), Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), Zuhal Demir (N-VA), Pieter De Crem (CD&V), Hilde Crevits (CD&V), professor Carl Devos, het parket zelf en de politie Westkust werden slachtoffer. “Telkens werd de beklaagde gevraagd om te stoppen met sturen, maar dat deed hij niet”, stelde de procureur in de Brugse rechtbank.

Zijn advocaat Jonas Bel vroeg over de hele lijn de vrijspraak. “Mijn cliënt raakte bij het begin van de coronacrisis zijn werk kwijt en was niet akkoord met de coronamaatregelen”, pleitte hij. “Hij zag dagelijks in De Afspraak (praatprogramma op Canvas, red.) politici hun ongenoegen uiten en is in z’n pen gekropen. Voor mijn cliënt waren die mails een virtuele aflevering van De Afspraak. Hij wilde gewoon in discussie gaan.”

De rechtbank veroordeelde de man uiteindelijk tot 15 maanden cel.