140 bodemstalen genomen in tuinen Christus-Koning, nergens norm van cyanide overschreden: “Een opluchting voor veel mensen”

De stad Brugge startte in december 2021 met de campagne ‘Meten is weten’. In het verleden werd in Christus-Koning op een paar plaatsen cyanide aangetroffen in de bodem of in het grondwater. Het gaat om de gekende bodemverontreiniging op het terrein van de oude gasfabriek. Daar kwam recent een incident met de doorboorde riool aan het kruispunt Leopold-laan en Scheepsdalelaan bij én de bodemverontreiniging in de Karel De Floustraat, die ontdekt werd bij wegenwerken.