12e editie van Brugse Kaasmarkt palmt ‘t Zand in op zondag 4 september: “Na 3 jaar afwezigheid mikken we weer op duizenden bezoekers”

De Kaasmarkt verwelkomt je op 4 september weer op 't Zand in Brugge. Met ruim 60 standhouders is een grote diversiteit aan kaassoorten en aanverwante lekkernijen gegarandeerd. Naast de vertrouwde Brugge Kaas in zijn vele variëteiten, zal je er ontelbaar veel kazen uit binnen- en buitenland vinden, waaronder ook enkele nieuwe varianten. Jean-Pierre Vanden Berghe licht toe: “We zijn trots om aan te kondigen dat onze hoofdsponsor Milcobel met Brugge Kaas op 4 september enkele primeurs zal presenteren aan een aparte stand. Ik ben ervan overtuigd dat er dit jaar opnieuw heel veel volk zal afzakken naar ‘t Zand. Ik wil ook het stadsbestuur bedanken om ons evenement te blijven ondersteunen.”

Kaasambassadeur

De voorbije jaren heeft de vzw Brugge Kaasmarkt al meermaals een Kaasambassadeur aangesteld. Die eer valt nu te beurt aan Stefaan Timmerman, die samen met zijn echtgenote al 15 jaar lang restaurant Assiette Blanche uitbaat. “Dit is een mooie erkenning”, zegt Timmerman. “Het concept van de Kaasmarkt past volledig in mijn straatje. Ik verwerk veel lokale producten in mijn gerechten, en op het wachtbordje dat wij serveren is er altijd een hapje met Oud Brugge Kaas en zalm. Ons vast cliënteel, bestaande uit Bruggelingen en toeristen, kan dat steevast appreciëren. Ik vind een initiatief als de Kaasmarkt heel belangrijk. Het is de perfecte gelegenheid om lokale producenten in de kijker te zetten. Dat thema ligt me nauw aan het hart, ik kom zelf immers uit een landbouwersgezin.”