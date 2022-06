120 kunstwerken bewonderen tijdens 28ste Beeldenroute in Lissewege

Brugge Rechter in kortgeding heeft één week om over padelvel­den te beslissen: “Een sluiting? We willen het gewoon niet meer hóren”

“Of ze het met een overkapping of met muren regelen, maakt ons weinig uit. We willen gewoon onze gezondheid terug.” De klacht van een buurtbewoner van tennis- en padelclub KTC Azalea in Brugge is vrijdagmorgen in de rechtbank behandeld. De kortgedingrechter vonnist over een week. De padelclub zelf stelt dat ze al heel wat maatregelen heeft getroffen.

17 juni