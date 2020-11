120 Brugse zwanen moeten verplicht gevangen worden door woekerend vogelgriepvirus: “Vanaf vandaag geen voeder meer”

Het vogelgriepvirus is vrijdag vastgesteld bij drie wilde vogels in het Vogelopvangcentrum in Oostende. Dit virus is enkel schadelijk voor vogels, maar om verdere verspreiding van het vogelgriepvirus te vermijden zijn er bijkomende maatregelen. Eén ervan is dat alle houders van pluimvee en vogels hun dieren moeten ophokken of afschermen met behulp van netten, om contact met wilde vogels te vermijden. Daar vallen dus ook de Brugse zwanen onder. “De dienst Openbaar domein van de Stad Brugge brengt hiervoor momenteel alles in gereedheid”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Er zitten momenteel een 120-tal zwanen aan het Stil Ende, bij het Wijngaardplein en in het park De Koude Keuken. “Het ophokken van de zwanen is een hele klus”, zegt Van Volcem. “We moeten heel voorzichtig te werk gaan en het vergt ook een specifiek tijdsschema. Om de dieren op een vlotte manier en met een zo beperkt mogelijk risico te vangen moeten we het voederen enkele dagen stop zetten. Zo kunnen de dieren makkelijk met voedsel in een vangkraal gelokt worden.”

Opletten voor het verkeer

Vanaf zondag 15 november stopt de stad met het voederen van de zwanen. Maandag plaatst de stad de nodige afsluitingen rond de voederplaatsen zodat het vangen op donderdag 19 november vlot en veilig kan verlopen. “Nagenoeg alle zwanen zijn niet geleewiekt en kunnen vliegen”, zegt de schepen. “Ze doen dit normaal gezien enkel als ze opgejaagd worden. Het in paniek opvliegen van zwanen kan bepaalde risico’s met zich meebrengen, voor het welzijn van de zwanen, maar ook voor het verkeer op bijvoorbeeld de Gulden Vlieslaan. Om het opvliegen van zwanen te vermijden, moeten we dus heel voorzichtig zijn. We willen geen accidenten.”

Ook kinderboerderij

De stad beschikt over twee speciaal ingerichte verblijfsplaatsen met een vijver waar de zwanen voldoende ruimte hebben en kunnen zwemmen. Dat is belangrijk voor het welzijn van de dieren. De zwanen zullen dus tijdelijk naar daar overgebracht worden. Het gaat onder meer over een plek Buiten de Smedenpoort. Daarnaast houdt de stad nog pluimvee op de kinderboerderij Zeven Torentjes in Assebroek. Deze dieren worden vanaf zondag 15 november opgehokt.

Volledig scherm Aan Buiten de Smedenpoort kunnen de zwanen opgevangen worden, zoals in het verleden (archief). © Benny Proot

Volledig scherm De zwanen aan het Stil Ende. © Benny Proot