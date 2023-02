12 Brugse bands brengen muzikaal eerbetoon aan Prince, die dit jaar 65 zou geworden zijn

Elk cultuurseizoen daagt Brugotta, de werking rond lokaal talent van Cultuurcentrum Brugge, lokale bands uit om een inspirerende ode te brengen aan een muzikale hoogheid. Na Madonna, Tom Waits, David Bowie en Kurt Cobain werpt de Brugse muziekscene zich op zaterdag 18 maart op The Kid, The Artist, The Symbol... in de volksmond gekend als Prince.

“Met 35 inzendingen had de jury opnieuw zware knopen door te hakken. Brugge bezit een fantastische muziekscene met diverse bands van hoge kwaliteit. Kiezen is verliezen, en dat was ook bij deze selectie het geval. Maar we zijn bijzonder trots op de selectie die we uiteindelijk, na zwaar afwegen, hebben gemaakt”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). Deze 12 bands zullen samen met de Metronoomband een uitzonderlijke ode brengen aan Prince: We Are Ooh People, Oltid Olsan, Scarlett Nobody, MAANBAR, Kip Flowlier, Locus Control, What’s in A Name, The Beautiful Grey, House of Liso, Jente Neels, The Bare Necessities en Cas de Deux.