12.000 bezoekers genieten van 32ste Feest in ’t Park: “De kinderen maken kennis met een specialiteit uit de Indische keuken”

Een prachtig decor, gratis toegang, aanstekelijke muziek, het zomerse weer en een gevarieerd aanbod voor jong en oud lokten zaterdag ruim 12.000 bezoekers naar Feest in ’t Park. “Het festival is een feest van verbinding en de plek waar Bruggelingen elkaar en de wereld ontmoeten”, zegt schepen Franky Demon (CD&V), die ook voorzitter is van vzw Brugge Plus die het event organiseert. Wij gingen een kijkje nemen.

Traditioneel wordt het Minnewaterpark op de laatste zaterdag van juni een feestelijke plek met concerten, workshops, wereldkeuken en fairtrade. Tijdens het festival maak je op een originele en interactieve manier kennis met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. “Dit jaar lag de focus op SDG 6, duurzaam water en sanitair en SDG 14, leven in het water. Het belang van water en het feit dat water een kostbaar goed is, kwam duidelijk naar voren in het programma. Zo beleefden heel wat kinderen plezier in het Wereldkinderdorp waar ze op een speelse manier en onder begeleiding van BSCJ (Brugse Socio Culturele Jongeren) bewust werden gemaakt van de onschatbare waarde van water. Het is prachtig om te zien dat feesten en bewustwording hand in hand kunnen gaan”, aldus burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Volledig scherm Feest in 't Park lokte ruim 12.000 bezoekers. © Benny Proot

Parel Nanda (23) laat de bezoekers kennismaken met één van de specialiteiten uit de keuken van haar thuisland. “Wij maken chapatis. Dat is een soort Indisch brood dat wij eten met groenten zoals bloemkool. Vandaag kunnen de kinderen dat leren maken en nadat het gebakken wordt, kunnen ze natuurlijk ook proeven. We zien jaarlijks dat onze workshop in de smaak valt. Het is de ideale manier om ook eens de keuken uit andere werelddelen te ontdekken.” De Brusselse Nathan (8) is zijn portie chapatis aan het bereiden. “We waren op wandel in Brugge en kwamen toevallig op dit evenement terecht. Ik vind het zeer tof dat er ook allerlei activiteiten zijn voor de kinderen”, zegt mama Paquita.





Rebecca Despeghel (35) uit Maldegem is in het gezelschap van haar 3 kinderen. “Dit is zeker al de 10de keer dat we naar Feest in ‘t Park komen. De kinderen vinden het altijd leuk om te knutselen. Nu zijn ze nu armbandjes aan het schilderen. We staan ook open om andere culturen te leren kennen. Ik vind wel dat het kinderdorp nog iets langer zou mogen duren, want het is snel 18 uur.”

Volledig scherm Feest in 't Park lokte ruim 12.000 bezoekers. © Benny Proot

Volledig scherm Feest in 't Park lokte ruim 12.000 bezoekers. © Benny Proot

Volledig scherm Feest in 't Park lokte ruim 12.000 bezoekers. © Benny Proot

Volledig scherm Feest in 't Park lokte ruim 12.000 bezoekers. © Benny Proot

Volledig scherm Feest in 't Park lokte ruim 12.000 bezoekers. © Benny Proot

Volledig scherm Feest in 't Park lokte ruim 12.000 bezoekers. © Benny Proot

Volledig scherm Feest in 't Park lokte ruim 12.000 bezoekers. © Benny Proot

Volledig scherm Feest in 't Park lokte ruim 12.000 bezoekers. © Benny Proot

Volledig scherm Feest in 't Park lokte ruim 12.000 bezoekers. © Benny Proot

Volledig scherm Feest in 't Park lokte ruim 12.000 bezoekers. © Benny Proot

Volledig scherm Feest in 't Park lokte ruim 12.000 bezoekers. © Benny Proot

Volledig scherm Rebecca Despeghel met haar 3 kinderen. © Benny Proot

Volledig scherm Feest in 't Park lokte ruim 12.000 bezoekers. © Benny Proot

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.