119 bootjes, 1.000 reddingsvesten en 600 politiemensen: 21 man moet voor rechter verschijnen in groot West-Vlaams mensensmokkelonderzoek

De Brugse raadkamer heeft 21 verdachten naar de correctionele rechtbank verwezen in een groot West-Vlaams onderzoek naar mensensmokkel met bootjes. Bij een grote actie in Duitsland werden vorige zomer door bijna 600 politiemensen liefst 119 bootjes en bijna 1.000 reddingsvesten in beslag genomen. De vermeende leider Hewa R. (30) werd opgepakt in het Verenigd Koninkrijk.

Waar vroeger om de haverklap vrachtwagens met transmigranten werden tegengehouden op West-Vlaamse snelwegparkings, zijn het de laatste jaren vooral transporten met bootjes en ander nautisch materiaal die onderschept worden. Sinds eind 2019 zetten verschillende politiediensten op die manier talrijke voertuigen aan de kant. Bestuurders en inzittenden werden door het Brugse parket voor de rechter gebracht en kregen daar de voorbije jaren gevangenisstraffen die varieerden tussen 30 maanden en 12 jaar. Ook in de arrondissementen Henegouwen, Oost-Vlaanderen en Halle-Vilvoorde werden gelijkaardige onderzoeken opgestart.

Vermeend kopstuk

Uit die verschillende onderzoeken, een 40-tal in totaal, kwam naar voor dat de opblaasbare bootjes, buitenboordmotoren en zwemvesten vooral werden aangevoerd vanuit Duitsland. Niet in het minst uit een bootshop in Essen. Langzaamaan konden West-Vlaamse speurders de criminele organisatie in kaart brengen die de verschillende transporten richting Noord-Frankrijk via ons land op poten zette. In een eerste fase werd een samenwerking aangegaan met het Britse National Crime Agency. Begin mei vorig jaar kon op die manier het vermoedelijke kopstuk van de bende opgepakt worden in Londen. Het ging om de 30-jarige Iraniër Hewa R.

Elk bootje dat wij in België kunnen onderschep­pen, is één potentiële overtocht met dodelijk afloop minder Procureur Frank Demeester

Duitsland

Op dinsdag 5 juli gingen verschillende politiediensten uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk over tot actie. Tientallen arrestaties werden daarbij verricht. Het West-Vlaamse onderzoek richtte zich vooral op Duitsland en meer bepaald op de regio rond Osnabrück. In opdracht van een Brugse onderzoeksrechter werden daar op een 36-tal plaatsen huiszoekingen verricht door een 550-tal Duitse politiemensen en een 12-tal krachten van de FGP. In totaal verrichten zij 18 arrestaties en namen ze 119 boten, 33 motoren en 967 zwemvesten in beslag. De weken nadien werden de verdachten één voor één uitgeleverd aan ons land.

21 verdachten

Voor het Brugse parket was de succesvolle actie het resultaat van jarenlang onderzoek. “Elk bootje dat wij in België kunnen onderscheppen, is één potentiële overtocht met dodelijk afloop minder”, vertelde de bevoegde procureur Frank Demeester na afloop. Tijdens het gehele onderzoek werden uiteindelijk in totaal 21 verdachten geïdentificeerd. De Brugse raadkamer besliste donderdagmorgen om hen door te verwijzen naar de correctionele rechtbank, zo bevestigt het parket. Op 7 augustus komt het dossier een eerste keer voor de rechtbank. De kans is groot dat de behandeling dan zal uitgesteld worden naar een latere datum.

