100 horecabazen protesteren tegen gedwongen sluiting in Brugge: “Ik doe mijn deuren op 2 april open, wat er ook gebeurt”

“Kijk”, wijst Hans Blanckaert van de restaurant en café King’s Club in Brugge naar de overkant van de straat. “Daar mogen mensen in hun bubbel van tien aan een bankje zitten. Maar onze terrassen blijven gesloten. Nochtans kunnen we dat perfect veilig organiseren. Het is maar één voorbeeld van hoe absurd de situatie is. En ondertussen moet de horeca maar bloeden.”

Quote Heropenen op 1 mei is alles behalve zeker nu de cijfers weer stijgen. Ik open op 2 april weer, wat er ook gebeurt Hans Blanckaert

Blanckaert postte de voorbije weken filmpjes op sociale media, waarin hij de coronaregels in vraag stelt. Hij klaagde onder meer over de premies die nog steeds niet op zijn rekening gestort werden, terwijl de facturen maar blijven binnenkomen. In één van die filmpjes riep hij horecabazen van over heel West-Vlaanderen op om samen te komen. “Het is wat makkelijker om ons hier te verenigen dan in Brussel", zegt Blanckaert. “Bovendien kregen we de toelating om hier honderd mensen samen te brengen, verspreid over de hele straat. Zo kon alles veilig verlopen. Ik heb collega’s ontmoet uit Wenduine, Brugge en Kortrijk. Ze hebben allemaal dezelfde frustraties. We willen niet liever dan onze zaken heropenen en de klanten verwennen. Als dit nog veel langer aanhoudt, dan vrees ik voor de toekomst van vele zaken.”

Volledig scherm Horecaprotest te Brugge, met centraal initiatiefnemer Hans Blanckaert: "Hier mag je met je bubbel van tien iets samen drinken, maar op onze terrassen niet." © Benny Proot

2 april

De politie hield een oogje in het zeil. Zo'n tien politiemensen met drie combi’s kwamen de straat afsluiten en kijken of de regels gerespecteerd werden. De horecabazen gingen ostentatief op een bankje op een oprit samenzitten en dronken samen een glas. Alles verliep gemoedelijk en vreedzaam, maar de onderhuidse frustraties waren duidelijk. Voor Hans Blanckaert is de maat is vol. Vooral ook na Overlegcomité van gisteren, zakt de moed hem weer in de schoenen. “Het is alles behalve zeker dat we op 1 mei onze deuren mogen heropenen, nu de coronacijfers weer stijgen”, zegt Blanckaert. “Ik wacht niet op die datum. Ik start op 2 april om 10 uur terug op. En ik hoop dat veel collega’s mijn voorbeeld volgen. Ik hoor dat daartoe veel bereidheid is. Bij deze nog eens een oproep: hoe meer collega’s meedoen, hoe sterker we staan.”

Volledig scherm Horecaprotest te Brugge: met 10 op een terras op een oprit mag wel © Benny Proot

Volledig scherm Horecaprotest te Brugge: op dit terras is het verboden te zitten © Benny Proot

Volledig scherm Horecaprotest te Brugge: op dit terras is het verboden te zitten © Benny Proot