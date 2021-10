1.500 Britse voetbalfans mogen vrij naar Brugge komen: “Horeca-uitbaters, promoot geen zware bieren of sterke drank”

Brugge“Britse voetbalfans staan erom gekend duidelijk aanwezig te zijn in het straatbeeld. Aan de horeca-uitbaters vragen we om zware bieren en sterke drank niet te promoten”, zegt Lien Depoorter van de Brugse politie. De stad maakt zich op voor de komst van 1.500 supporters van Manchester City. De Britten mogen vrij naar de Breydelstad afzakken – in tegenstelling tot de PSG-fans enkele weken geleden, maar de politie neemt toch enkele maatregelen.

Luide gezangen en stevig drinken: ziedaar het clichébeeld van de Britse voetbalsupporter. Vorig jaar werd dat bevestigd toen een grote groep fans van Manchester United zich in de binnenstad begaf. Komende dinsdag verwachten ze in Brugge opnieuw Britse fans, zo’n 1.500 in totaal, deze keer van de ‘blauwe’ kant van Manchester. Club Brugge neemt het ‘s avonds in de Champions League op tegen het Manchester City van Kevin De Bruyne.

Geen combiregeling

“Omdat heel wat fans de oversteek naar Brugge maken, voorzien we in extra veiligheidsmaatregelen", zegt Lien Depoorter. “In het Jan Breydelstadion worden ongeveer 1.500 plaatsen gereserveerd voor de bezoekende supporters. Door de verregaande coronamaatregelen en administratieve regels die nog steeds gelden in het Verenigd Koninkrijk, valt te verwachten dat de meeste supporters pas op de dag van de wedstrijd in Brugge zullen aankomen.”

In tegenstelling tot de supporters van PSG enkele weken geleden zijn de City-fans vrij in hun keuze van reizen. Een combiregeling is er niet. De Britse supporters maken zelf de verplaatsing met het vliegtuig, de bus, de trein of met eigen vervoer. In Brugge bereiden ze zich alvast voor. “Ze staan ervoor gekend om duidelijk aanwezig te zijn in het straatbeeld. Aan de horeca-uitbaters wordt alvast gevraagd om het drinken van sterke dranken of zware bieren niet te promoten”, geeft Lien Depoorter mee.

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) verwacht geen grote problemen, maar is liever voorbereid. “De eerste match in de Champions League tegen PSG enkele weken geleden verliep zonder incidenten en dus hopen we hetzelfde van deze topwedstrijd. We nemen toch enkele extra maatregelen om ervoor te zorgen dat deze voetbalavond veilig verloopt”, legt De fauw uit.

Tapinstallatie

Zo zal het op de matchdag vanaf 13 uur verboden zijn om drank te verkopen in glas. Dat is zowel het geval in een straal van 1 kilometer rond het stadion als op de Eiermarkt, de Burg, in de Kuipersstraat en de Philipstockstraat. Uitbaters van de horecazaken op dikrijgen wel de mogelijkheid om een tapinstallatie op hun vergunde terras te plaatsen.

Het is ook verboden in het bezit te zijn of gebruik te maken van pyrotechnische middelen om rook, vuur, licht of lawaai te maken.

Na de wedstrijd vertrekt het gros van de fans met de supportersbus of met het eigen voertuig naar het Verenigd Koninkrijk. Een deel van de Britse aanhang zal wellicht ook de nacht doorbrengen in Brugge, waardoor er ook ’s avonds nog wat supportersactiviteit in de stad kan zijn.

