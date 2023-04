WEER. Zwaarbewolkt in Bree vanochtend

Nederlan­der toont speurders in Kinrooi hoe hij zijn ex en haar neef doodschoot

Eric V. uit Nederland heeft donderdag aan de speurders en de Tongerse onderzoeksrechter getoond hoe hij in juli vorig jaar zijn ex Marly Schapendonk en haar neef heeft doodgeschoten in Geistingen bij Kinrooi. In haar woning werd een reconstructie gehouden in het kader van het gerechtelijk onderzoek naar de dubbele moord. Het drama speelde zich af op 12 juli 2022.