WEER. Vanochtend redelijk helder weer in Bree

GEHEIMEN VAN DE STADSGIDS. Het Hasselt van Berto Schoenmae­kers (66): “Van verborgen pleintje over de grootste streetart in de stad tot een gouden gebouw”

Niemand kent de trekpleisters van een stad beter dan de stadsgids, maar waar gaan zij zélf eten, drinken en ontspannen? We vroegen het aan Berto Schoenmaekers (66), geen klassieke stadsgids, maar één van de ‘Hasselt Greeters’. Hij neemt ons mee naar zeven verrassende parels in de stad, weg van de platgetreden paden. “Genieten in een kleurrijk ingericht horecazaakje, op de fiets langs het groen of te midden van levendige kunstwerken: daar hou ik van.”