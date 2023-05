WEER. Vanochtend helder met enkele wolkenvelden in Bree

Belevenis­vol fietsen kan vanaf volgend jaar in ‘Fietsen onder de Grond’: “Het wordt een soort doolhof, maar waarin je niet kan verdwalen”

Veloveilig, dat is niet alleen veilig, maar ook belevenisvol fietsen. Met een fietsroutenetwerk van 2000 kilometer ontbreekt het in onze provincie niet aan unieke fietsbelevenissen. Zo viel de fietsroute ‘Fietsen door het Water’ aan de Wijers al veelvuldig in de prijzen. Volgend jaar mogen we ons verwachten aan een vervolg, want dan opent ook ‘Fietsen onder de Grond’. Gedeputeerde van Toerisme Limburg Igor Philtjens (Open vld) licht een tipje van de sluier op.