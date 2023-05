WEER. Vanochtend bewolking in Bree

1 mei lokt 100.000 bezoekers naar Genk: “Kom zeker op tijd voor het vuurwerk vanavond”

1 mei is een hoogdag voor Genk, dat werd ook dit jaar opnieuw duidelijk. “Net als de vorige editie is de opkomst opnieuw massaal”, vertelt burgemeester Wim Dries (CD&V). Zo zullen tegen vanavond in totaal 100.000 bezoekers de weg naar de stad gevonden hebben.