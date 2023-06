WEER. Kans op helder weer vanochtend in Bree

Leerkrach­ten Sport­school Hasselt die ongepaste berichten deelden in WhatsApp­groep gaan in beroep tegen schorsing

Zeven van de negen geschorste leerkrachten van de Hasseltse Sportschool tekenen beroep aan tegen hun preventieve schorsing. Dat heeft hun advocaat Frederic Debuyst gezegd. De leerkrachten waren op non-actief gezet nadat in april bekend werd dat ze ongepaste opmerkingen hadden gemaakt over collega’s en leerlingen in een besloten WhatsAppgroep. Volgens de leerkrachten is de schorsing ongegrond omdat de berichten in de privésfeer kaderen.