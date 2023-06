WEER. In Bree zwaarbewolkte ochtend

Nieuwe expo Modemuseum Hasselt doet bezoekers nadenken over kleding: “We moeten op zoek naar manieren om het beter te doen”

De duurzaamheid van kledingstukken, katoen dat geteeld werd in de context van slavernij of ontwerpers die in de geschiedenisboeken verloren zijn gegaan: In de nieuwe tentoonstelling van het Hasseltse Modemusuem, We Need to Talk about Fashion, komt het allemaal aan bod. Met die expo willen curatoren Eve Demoen en Anaïs Huygen vooral een dialoog starten over de mode-industrie: “Maar het is natuurlijk ook gewoon een mooie tentoonstelling!” Wij kregen alvast een preview.