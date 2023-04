WEER. In Bree heldere ochtend

De favoriete plekjes van ‘kippenkun­ste­naar’ Koen Vanmeche­len: “In deze streek herbeleef ik telkens weer mijn jeugd”

Zijn kunstwerken zijn te bezichtigen in musea over de hele wereld en toch heeft wereldburger Koen Vanmechelen (57) een Limburgs hart. Hij is ereburger van zijn geboortestad Sint-Truiden, zijn levenswerk Labiomista lokt dagelijks heel wat bezoekers naar het Genkse en eerder dit jaar stapte hij in Oudsbergen nog in het huwelijksbootje. Van cultuur tot natuur: de kunstenaar gidst ons langs zijn favoriete plekken in de provincie: “Ik zit hier niet vanuit een soort sentiment, ik zit hier omdat ik vind dat ik van hieruit iets kan vertellen over de wereld.”