WEER. In Bree bewolkte ochtend

HUIZEN­JACHT. Voor betaalbaar wonen kan je nog in Peer terecht: “Vanaf 300.000 euro vind je hier gemakke­lijk instapkla­re gezinswo­ning”

Op zoek naar een nieuwe stek in Limburg of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit met een lokale vastgoedexpert. Deze week passeren we langs Peer. “We merken dat de vastgoedprijzen over het algemeen lager liggen dan bij de buurgemeenten”, zegt Lander Vanderhoydonck van Era Impact.