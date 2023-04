WEER. Bewolkt weer in Bree vanochtend

zutendaal Eerste wooncafé komt naar Zutendaal: “We brengen alle informatie over verbou­wings­pre­mies onder één dak”

Genk, As, Zutendaal en Oudsbergen (GOAZ) slaan de handen in elkaar om deskundig advies over verhuren, energie en verbouwen te bundelen. Dat doen ze in de vorm van wooncafés, waar verbouwers en verhuurders hun vragen aan experts kunnen richten. Het eerste wooncafé gaat dinsdag 25 april door in het gemeentehuis van Zutendaal.