Waar zijn de processierupsen gebleven?: “Elk jaar schuiven ze 20 kilometer op naar het noorden”

Terwijl bijen en wespen de laatste weken overal opduiken, is er nauwelijks nog een spoor van de processierupsen. De beestjes teisterden een aantal jaren geleden nog Limburg, maar lijken wel met de noorderzon verdwenen. “Dat heeft te maken met de lente van 2021 en omwille van de droogte deze zomer verwachten we ook in 2023 een rustig jaar”, aldus expert Luc Crévecoeur van het Provinciaal Natuurcentrum. “Ik kan u wel verzekeren dat ze er overal nog zijn. Maar waar de nestgrootte tot een basketbal was, zijn het nu soms tennisballen geworden.”

Helikopter

In Limburg was de processierups ooit een even groot thema als de wolf. Zeker in de regio rond Bree, Maaseik en Kinrooi was het elk jaar prijs en werd de bestrijding steeds verder opgevoerd. In 2007 vloog er zelfs een helikopter boven de streek om de strijd tegen de processierups te voeren. Die preventieve behandeling is gebleven, maar de beestjes zijn amper nog opgedoken in het straatbeeld.

“Dat is een evolutie dat voor Limburg en eigenlijk voor heel Vlaanderen geldt”, merkt Crévecoeur op. “Die trend is vorig jaar ingezet en dat heeft volgens ons mogelijk te maken met de lente van 2021. Tot april waren er zachte weersomstandigheden en toen zijn de rupsjes uitgekomen. Vervolgens was het een maand lang heel koud, dat is nooit zo een lange periode geweest als toen. Tegen enkele dagen of weken geen voedsel zijn ze gewapend maar nu was het mogelijk te lang. Daardoor konden de rupsen zich niet verder ontwikkelen en zijn ze gestorven of hebben ze dienst gedaan als voedsel voor vogels en andere insecten. De bladontwikkeling van de zomereik is pas begin mei gebeurd.”

Extreme klimaatomstandigheden

Doordat de zomer van 2021 erg nat was wanneer de rupsen in de nesten zaten en daarna wanneer ze uitvlogen heeft dit zeker voor minder eipakketten gezorgd. De zomer van 2022 was dan weer erg droog, waardoor er kans is dat de evolutie zich verder zet. “Deze extreme klimaatomstandigheden komen de rupsen en de vlinders niet ten goede. We merken sowieso dat de rupsen zich elk jaar 20 kilometer verder in noordwaartse richting verplaatsen. Binnen het Europese project Life, dat gaat tot midden-Nederland, zien we de aantallen in de provincie Gelderland nog veel hoger zijn de in Vlaanderen.

Een tweede mogelijke reden is dat er steeds meer parasitering is. “Dat is momenteel een piste die we nog onderzoeken. Elk jaar kweken we hier 150 nesten in het centrum en binnen een maand hebben we meer info over de mogelijke parasitering.”

Volledig scherm De processierups in Bree anno 2020, toen ze nog voor veel meer problemen zorgde © Mine Dalemans

Opmars van dennenprocessierups

Sowieso zal niemand de processierups echt missen. “Voor 99% van de bevolking is dit inderdaad een goede zaak”, weet ook Crévecoeur. “Het mocht ook wel eens gedaan zijn met die overlast. Toch is de overlast nog niet definitief voorbij. 2023 zal nog een rustig jaar zijn, maar daarna kan de rups weer terugkeren. Eén vlinder kan 140 nakomelingen hebben, dan kan het snel gaan. Bovendien is de dennenprocessierups vanuit Frankrijk aan het oprukken naar ons land. We moeten ons daar dus voor wapenen.”

Wat betreft die bestrijding blijft de provincie waakzaam. “Als er minder rupsen zitten, heb je ook minder bacteriepreparaten nodig en kunnen sommige gemeenten het risico nemen om minder te behandelen. Gemeenten zijn daar voorzichtig mee omdat het veel duurder is als je daadwerkelijk met de stofzuigers ter plaatse moet gaan. Het kan dus zijn dat gemeenten voor de zekerheid blijven kiezen voor de preventieve bestrijding.”

