Vrouw moet voor politierechtbank verschijnen voor openbare dronkenschap... en verschijnt dronken voor rechter: auto getakeld

Bocholt / Lommel / Pelt OCMW’S Noord-Lim­burg en maatwerkbe­drijf de Biehal breiden Klus- en Groen­dienst verder uit

In 2019 werd de opstart van de Klussendienst van de OCMW’s in Noord-Limburg binnen de gemeenten Hamont-Achel, Hechtel-Eksel en Peer aangekondigd. Drie jaar later breidt de dienstverlening zich uit naar de gemeenten Bocholt, Lommel en Pelt. In de eerste plaats is deze dienst er voor senioren vanaf 65 jaar en voor personen met een invaliditeit, die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en met een beperkt inkomen. Maar alle inwoners uit de vernoemde gemeenten kunnen beroep doen op deze Klussendienst. De dienst zorgt onder meer voor het bijknippen van de haag, het verven van de living of het wieden van het onkruid.

