Verzamelalbum met 264 stickers biedt unieke inkijk in het Bree uit de tijd van onze voorvaderen

Bree 30-jarige Kristy uit Bree wordt op World Down Syndrome Day verwend met make-up

Deze maandag is het World Down Syndrome Day. Voor het Belgische natuurlijke make-upmerk Cent Pur Cent van onderneemster Caroline Rigo (Rigorgeous) meteen een aanleiding om de 30-jarige Kristy uit Bree eens goed in de watten te leggen. “Op een authentieke, oprechte manier ervoor zorgen dat elke vrouw zich goed voelt in haar vel, is onderdeel van onze rigoodness-visie die we als bedrijf uitstralen”, zegt Rigo.

19 maart