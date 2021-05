Vader (66) die zoon met mes in de buik stak moet schadevergoeding van ruim 20.000 euro betalen

Vader A. (66) kampte met een zware depressie toen hij in september 2016 met het 12 centimeter lange mes uithaalde naar zijn zoon Y. Die kwam nochtans als enige van de vijf kinderen nog bij zijn vader op bezoek. Al hadden de twee wel vaker discussie. “Hij plantte zonder aanleiding dat mes in mijn buik”, getuigde het slachtoffer in maart 2019 voor de strafrechtbank in Tongeren. “Ik riep nog: ‘Pa, wat doet ge nu? Het bloed gutste uit mijn buik en ik voelde het leven uit mij stromen…. Het was een kwestie van minuten.” Met zijn laatste krachten kon zoon Y. nog de hulpdiensten verwittigen. Hij verkeerde een tijd in levensgevaar en moest verschillende operaties ondergaan want de messteek had zijn maag, pancreas en dunne darm doorboord. Ook zijn buikslagader werd geraakt.