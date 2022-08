Sint-Augustinusinstituut mist nog 5 leraren

Op bezoek bij Kim en Kristof, de eerste meloenente­lers van België: “Deze zomer temperatu­ren tot 40°C? Een ramp voor aardbeien, ideaal voor onze meloenen”

Genieten van de vakantie met een heerlijk fris stuk meloen in de hand, recht van het veld: het kan voortaan ook in België. Drie jaar telen Kim Cuppens en Kristof Reweghs uit Hoeselt al meloenen, als eersten in ons land. “Intussen is ons veld om te experimenteren met meloenen uitgedraaid tot een vaste waarde. Wie weet schakelen we volgend jaar wel helemaal over?”

27 augustus