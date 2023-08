“Gisteren kwam hier een vrouw van 84 binnen, dan voel je de spanning in de gangen”: Genks Zorgcen­trum na Seksueel Geweld maakt balans op na zes maanden

“Het is verwonderlijk hoe veerkrachtig kinderen zijn. Vaak lopen ze met een traan binnen, maar komen weer met een lach buiten”, zegt coördinator Liesbet Paulissen van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld aan het ZOL in Genk. Het centrum opende op 27 februari de deuren en daarmee kreeg ook Limburg als laatste Vlaamse provincie een plaats waar slachtoffers van seksueel geweld terechtkunnen. Een half jaar later staan we voor dezelfde deur om polshoogte te nemen.