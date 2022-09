Prijzen voor huizen in Bree stijgen, appartementen worden goedkoper

Hasselt Twee gedetineer­den verschan­sen zich in opslaglo­kaal van Hasseltse gevangenis: “Nog onduide­lijk of ze wilden ontsnappen”

In de gevangenis in de Zwarte-Brugstraat in Hasselt heeft woensdagmiddag een incident plaatsgevonden waarbij twee gedetineerden zich in een lokaal verschanst hadden. De twee mannen, veroordeeld voor diefstal en grote inbraken, grepen hun kans kort na een sportactiviteit. Dat bevestigt gevangenisdirecteur Paul Dauwe.

15 september