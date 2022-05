Politie takelt auto van vrouw die dronken voor rechtbank verschijnt

bree BELOOFD IS BELOOFD. Waarom werd Bree één grote werf? Kunnen de inwoners straks gebruikma­ken van cultuur­huis, sporthal en vereni­gings­lo­kaal? Waarom moet je zeker eens door de fietstun­nel rijden?

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Bree, een stad in transitie, die er de afgelopen jaren als één grote werf bij lag.

