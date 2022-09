Plots duikt ‘verloren’ pantserwagen van politie op in Limburgse woonstraat

BreeIn een woonstraat in Bree moesten de mensen vorige week een keertje met de ogen knipperen. Een pantserwagen (met striping) van de Directie bescherming (DAP) van de Federale Politie dook immers op in de straat. “Momenteel wordt nagegaan wat er is misgelopen en of er extra maatregelen nodig zijn om een dergelijke situatie in de toekomst te vermijden”, vertelt de woordvoerder van de Federale Politie.

De Federale Politie werd afgelopen zondag 28 augustus ingelicht over de feiten. “Het bleek om een voertuig te gaan dat in reparatie was bij de fabrikant. Die had het voertuig toevertrouwd aan een onderaannemer. Uiteraard zijn er duidelijke regels omtrent onder andere de staanplaats van politievoertuigen wanneer deze voor onderhoud of reparatie aan een extern bedrijf worden toevertrouwd. Zo is het absoluut niet toegelaten om een dienstvoertuig tijdens de periode die nodig is voor de herstelling op het openbaar domein te parkeren.”

Onderhoud van één jaar

De wagen werd in het verleden ingezet voor geldtransporten en was al een jaar ‘spoorloos’. Deze lange duur van het onderhoud is op zich niet zo vreemd, volgens de Federale Politie. “Het gaat hier om een heel grondig onderhoud van een gespecialiseerd politievoertuig. De reparatie van bepaalde onderdelen is enkel mogelijk bij gespecialiseerde garages, die zich in sommige gevallen in het buitenland bevinden. Een onderhoudstermijn van 1 jaar is wat dat betreft dus zeker aanvaardbaar. De bedoeling is immers dat het voertuig na dit grondig onderhoud en eventuele reparaties gedurende lange tijd weer veilig kan worden ingezet.”

Nadat de Federale Politie werd ingelicht, is het voertuig zo snel mogelijk naar een veilige plek verplaatst, dankzij een samenwerking met de PZ CARMA.

“Hallucinant”

Volgens Vincent Houssin, ondervoorzitter bij VSOA (de vakorganisatie van en voor personeelsleden van de geïntegreerde politie) had een collega dit voertuig in het weekend eerder toevallig zien staan. “Op Facebook zijn er echter burgers die de gepantserde wagen daar al weken hebben zien staan. Hoe dan ook, het is ronduit hallucinant!”

“Dat ze bij de Federale politie in tijden van mogelijke dreigingen en in de aanloop van het terreurproces niet eens weten waar hun voertuigen staan, is beangstigend ! Dit gaat niet over een gewoon politievoertuig‚ maar betreft een gepantserde wagen. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen om dergelijke voertuigen te stallen: ofwel bij de officiële garage onder strenge voorwaarden en gedurende korte periode‚ ofwel op een sterk beveiligde plaats bij de politie zelf.”

