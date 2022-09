Pantserwagen van politie die al jaar ‘vermist’ is, duikt plots doodleuk op in woonwijk

Peer ComediA brengt ‘Ultieme misverstan­den’

Na twee coronajaren zonder productie, maakt toneelvereniging comediA zich klaar voor de productie ‘Ultieme misverstanden’. De toneelvereniging staat met dit stuk in oktober op de planken van Den Tichel in Wijchmaal, sinds 2017 de thuishaven van comediA. Vlak voor de zomer werd de productie al eens uitgetest tijdens de Torenfeesten in Peer. In het theaterstuk brengen Roger Soors, Thomas Vanhove en Koen Wellens 12 korte taferelen die heel herkenbaar zijn, zeg maar uit het leven gegrepen. De regie is in handen van René Meuwis, Johan Poorters en Lily Vranken assisteren.

1 september