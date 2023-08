Padelbedrijf van Marc Coucke geïnteresseerd in Kim Clijsters Sports & Health Club in Bree

Opa (55) riskeert 5 jaar cel voor seksueel misbruik van stiefklein­doch­ters: “Ik heb ze enkel gestreeld”

Een 55-jarige man uit Hasselt, die vroeger in Leopoldsburg verbleef en nu in hechtenis zit, riskeert vijf jaar cel wegens seksueel misbruik van zijn twee stiefkleindochters. De man was niet aan zijn proefstuk toe, want in 2020 kreeg hij al 15 maanden cel met uitstel onder probatie-voorwaarden voor aanranding van zijn partner. De man ontkende de verkrachting van de kinderen, volgens hem ging het enkel om strelingen.