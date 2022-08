Oudste man van België viert 108ste verjaardag: “Tientallen keren vertellen we hem over die titel. ‘En dan?’ is zijn bescheiden antwoord”

BreeDe oudste Belg, mag Jaak Broekx uit Bree zich niet noemen. Maar de titels van oudste Belgische man, Vlaming, Limburger en Breeënaar mag hij zich wel toe-eigenen. In woonzorgcentrum De Gerkenberg waar de man sinds 2020 verblijft, werd er vandaag stevig gevierd want Jaak wordt morgen 108. “Een absolute feestdag met alles erop en eraan: van cava, ballonnen, hapjes, versiering en een prachtige taart tot zijn lieve familie en beste vrienden uit het woonzorgcentrum”, klinkt het in De Gerkenberg.

“Eigenlijk is Jaak pas morgen jarig, maar we hadden heel wat personeel nodig om zijn feest in goede banen te leiden en daarom vieren we vandaag al”, lacht Bernadette van woonzorgcentrum De Gerkenberg. De oudste bewoner van het woonzorgcentrum wordt flink in de bloemetjes gezet. “Zoiets maken we natuurlijk elke dag mee, al vonden we zijn 107de verjaardag ook al zo bijzonder.”

Bescheiden

Met zijn 108 lentes is Jaak de oudste mannelijke Belg en dat zal hij geweten hebben. “Voor zijn leeftijd is Jaak nog heel helder en vooral erg bescheiden", vertelt Bernadette. “Er wordt hem zo'n tien keer per dag verteld dat hij de oudste man van België is, maar hij haalt dan gewoon zijn schouders op. ‘En dan?’ Die titel maakt hem eweinig uit. En ook voor zijn verjaardag wilde hij niks bijzonders. Een cadeau was niet nodig, maar toen we bleven aandringen, vroeg hij dan toch maar een mand vol lekkers voor zijn tafelgenoten hier in het woonzorgcentrum. En wat Jaak vraagt, krijgt hij natuurlijk dus zijn vrienden kunnen vandaag genieten van fruit en koekjes.”

Volledig scherm Jaak Broekx viert zijn 108ste verjaardag en is de oudste man van België. © RV

Amper twee jaar geleden verhuisde de oudste Breeënaar naar het woonzorgcentrum. “Al die tijd had hij thuis gewoond, op zijn boerderij”, klinkt het. “Die was nog van zijn ouders geweest en onderhield hij samen met zijn zus tot dat niet meer lukte. Hun neef Pierre heeft de boerderij nadien overgenomen en verdergezet. Getrouwd is Jaak nooit geweest, maar eigenlijk is hij wel een sociaal man. Toen hij naar het woonzorgcentrum verhuisde, was Jaak al 106. Hij viel regelmatig en dus was een verhuis de enige optie. En eerlijk gezegd heeft hij zich hier verrassend snel aangepast. Jaak kon het meteen goed vinden met zijn tafelgenoten en hoewel zijn gehoor niet meer geweldig is, kan hij nog heel hard genieten van muziek. Dus uiteraard kon een muzikant op zijn feest niet ontbreken!”

Volledig scherm Jaak Broekx is 108 © Greet Henderix

