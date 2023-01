Op huizenjacht in...Bree: “Een instapklare woning voor 350.000 euro”

BreeOp zoek naar een nieuwe stek in Limburg of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit met een lokale vastgoedexpert. Deze week bezoeken we Bree. “Voor 350.000 euro vind je hier een moderne instapklare woning.”

Deze Noord-Limburgse gemeente is ideaal voor natuurliefhebbers die houden van rust maar ook van de voordelen van een stadscentrum willen genieten. In Bree vind je namelijk niet alleen verschillende fiets- en wandelroutes maar ook een kleuter-, lagere- en middelbare school, gezellige horecazaken en grote supermarkten.

Ook makelaar Jan Veestraeten van ERA IMPACT stelt Bree voor als een bruisende gemeente. “Bree is de perfecte locatie voor mensen die graag in het groen vertoeven maar toch het stadscentrum dichtbij willen hebben. Het is een landelijke gemeente waar je toch van heel wat faciliteiten kan genieten. Zo moet je geen auto nemen om boodschappen te doen maar zit je in het stadscentrum toch slechts een kilometer van de natuur.”

“Over het algemeen is Bree een zeer rustige gemeente, maar aan het kanaal en in het centrum is het een bruisende stad. Dat maakt Bree aantrekkelijk voor jong en oud. Door de scholen is het ideaal voor gezinnen met kinderen, maar ook ouderen komen graag in Bree wonen voor de rust en de faciliteiten.”

Hier wil iedereen wonen

“Kleine kerkdorpen in de omgeving van Bree worden steeds populairder. Naar woningen in Gerdingen en Beek is bijvoorbeeld veel vraag. Hier heb je natuurlijk het dorpsgevoel maar zit je toch dicht bij de winkels en horecazaken van de stad.”

...dit gebied is in opmars

“Ook het stadscentrum is nog steeds populair. Hier vind je heel wat nieuwbouw-woningen voor mensen die graag in een levendige omgeving wonen niet ver van de natuur.”

Dit koop je in Bree voor

100.000 - 300.000 euro: gesloten, halfopen of open bebouwing waar nog werk aan is

“Voor een budget van 300.000 euro vind je zowel gesloten, half open als vrijstaande woningen. Dat zijn wel oudere gebouwen waar je nog wat werk aan hebt.”

300.000 - 600.000 euro: instapklare woning

“Voor iets meer dan 300.000 euro vind je al wel een instapklare woning die goed onderhouden is maar met een oudere badkamer of keuken die je op termijn kan vervangen. Als je op zoek bent naar een instapklare woning die helemaal naar jouw zin is, dan zal dat minstens 350.000 euro kosten.”

600.000 - 1.000.000 euro: woning met grote tuin en luxueuze afwerking

“Voor een budget van 600.000 tot 1.000.000 euro vind je een woning met een grote oppervlakte dicht bij het centrum. Hier kan je een grote tuin met eventueel een zwembad verwachten. De huizen hebben vaak een luxueuzere afwerking en zijn gemaakt van kwalitatievere materialen.”

EEN GREEP UIT HET AANBOD

Hedendaagse woning nabij het centrum van Bree: 359.000 euro Volledig scherm Hedendaagse woning nabij Bree-centrum. © ERA IMPACT Oppervlakte: 201 m² (bewoonbaar) en 607 m² (grondoppervlakte) De woning uit 1996 is goed onderhouden en staat op een perceel van zes are. Bij de bouw werd er gekozen voor duurzame materialen met het oog op comfortbale wonen dicht bij het centrum van Bree. Het huis is volledig gelijkvloers ontworpen maar heeft ook een vaste trap naar de ingerichte zolder. Hier bestaat de mogelijkheid om het in te richten als studio met een aparte ingang via de garage. Meer informatie vind je hier. Halfopen woning met drie slaapkamers Volledig scherm Woning met drie slaapkamer en vrij zicht. © ERA IMPACT Oppervlakte: 150 m² (bewoonbaar) en 366 m² (grondoppervlakte) Deze woning ligt op een rustige locatie in een gezellige wijk op wandelafstand van het centrum van Bree. De woonkamer grenst zowel aan de voor- als aan de achterkant van de woning. Hier heb je bovendien veel lichtinval door de grote raampartijen. Op de verdieping zijn er drie slaapkamers en een badkamer. Er is ook een vrijstaande garage achteraan de woning die perfect kan dienen als berging of staanplaats. Meer informatie vind je hier.

