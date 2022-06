Op een grote paddenstoel... zitten leerlingen van straffe MOS-school

MOS staat voor Milieuzorg op School. Directeur Jos Everts is terecht fier op de onderscheiding voor de school en de bijhorende beloning. “Vanuit MOS- Limburg worden maar één secundaire en één basisschool op die manier in de bloemetjes gezet. Leerlingen en leerkrachten zijn uiteraard heel blij met die erkenning. Zo werken we rond afval sorteren, vergroening van de speelplaats, Wereldwaterdag en zuinig omgaan met elektriciteit. We beheren ook een eigen stukje bos en doen aan natuurbeheer bij de Vlasroterbeek. We hebben een buitenklas en een buitenbieb. Kinderen krijgen veel kansen om buiten te spelen, te sporten en te leren.”