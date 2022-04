Ongeval met drie gewonden in Bree

VOETBAL EERSTE PROVINCIALE Jan Van Hout en Achel blijven op kop na winst in topper tegen Bree-Beek: “Wij willen die titel zo graag”

In een fel betwiste en druk bijgewoonde topper tussen leider Achel en achtervolger Bree-Beek trok de thuisploeg verdiend aan het langste eind (4-1). De bezoekers klommen na de rust op voorsprong, maar Jasper Vandebroek en Giovanni Dors maakten die achterstand snel ongedaan. In de rangschikking blijft Achel op kop. Naaste achtervolger Schoonbeek-Beverst won ook, met overtuigende cijfers tegen Helson, en blijft, met een match minder gespeeld, op één punt volgen. Volgende week staan beide teams in Schoonbeek tegenover elkaar. “De titelstrijd belooft een ongelooflijke thriller te worden”, voorspelt Achel-trainer Jan Van Hout.

4 april