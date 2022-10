Minister Peeters en Zeppe & Zikki lanceren nieuwe zichtbaarheidscampagne

“De ongevallencijfers tonen aan dat er pieken zijn in het aantal voetgangers- en fietsslachtoffers tijdens de donkere ochtend- en avondspits in de wintermaanden”, onderstreept Peeters. “In 2021 vielen er in Vlaanderen 19 voetgangersdoden en 8 fietsdoden in het donker te betreuren. Met de nieuwe campagne richten we ons naar de jongsten onder ons en hun ouders. Het is zo belangrijk om goed verlicht te fietsen en ook fluo te dragen in het verkeer. Dat zorgt ervoor dat de zichtbaarheid voor aankomend verkeer in het donker maar liefst verdrievoudigt en reikt tot op 150 meter. Het gaat écht om zien en gezien worden.”