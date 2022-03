Man slaat advocaat tegenpartij bewusteloos na zitting op vredegerecht: “hij gebruikt te pas en onpas zijn vuisten”

De man, die momenteel dakloos is, daagde zelf niet op voor de strafrechtbank in Tongeren. “Hij leeft in zijn wagen en kan de hoge brandstofprijzen niet betalen, dus hij kan zelf niet tot hier rijden,” gaf zijn advocaat mee. De dakloze riskeert 30 maanden cel en een boete van 1.600 euro omdat hij meermaals agressief uithaalde. Op 4 september 2020 trokken een slotenmaker en deurwaarder naar de woning van de man in Bree, maar dat nam hij hen niet in dank af. De bewoner gaf de slotenmaker een vuistslag in het gezicht, trok hem naar buiten, sloeg hem met het hoofd tegen een vrachtwagen en probeerde hem te wurgen. De deurwaarder, die probeerde tussen te komen, werd ook aangevallen en incasseerde slagen en stampen in het gezicht en op de knie. Het slachtoffer was 5 dagen werkonbekwaam. Ook twee inspecteurs die bijstand verleenden in het incident, werden gekwetst.