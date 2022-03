Limburgse ontwerpt volledig Belgische en duurzame babycollectie

Bree Bree vangt ongeveer 100 vluchtelin­gen op in bedrijfsge­bou­wen van Geerits: "Kinderen leren al hun eerste woordjes Nederlands”

Bree spant zich heel hard in voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. In totaal worden ongeveer 100 vluchtelingen opgevangen in de stad. Daarbij krijgen ze de hulp van Jos en Anita Geerits, die de bedrijfsgebouwen van Geerits NV ter beschikking stellen. “We merkte bij aankomst dat heel wat van de getroffen personen ook nood hadden aan dringende medische hulp”, vertelt burgemeester van Bree Liesbeth Van der Auwera (CD&V).

16 maart